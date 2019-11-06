النشرة: احدى المستشفيات تقوم باحراق نفاياتها في بصاليم وتخوف من امتداد الحرائق

علمت "​الخليج 365​" ان "احدى ​المستشفيات​ تقوم باحراق نفاياتها في ​بصاليم​ دون أي تدخل من الجهات المختصة وسط تخوف المواطنين من امتداد ​الحرائق​".

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