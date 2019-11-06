المنار: جولة جديدة من اللقاءات بين الحريري والقوى السياسية ستعقد بالساعات المقبلة

أكدت مصادر سياسية لقناة "المنار" أن "اللقاءات و​الاتصالات​ بشأن عملية تكليف رئيس لل​حكومة​ من اجل البدء ب​الاستشارات النيابية​ لم تهدأ"، مشيرةً إلى أن "جولة جديدة من اللقاءات بين رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ مع الجهات السياسية ستعقد خلال ​الساعات​ المقبلة".

من جهتها، لفتت مصادر "​التيار الوطني الحر​" للقناة إلى أن "اللقاء الثاني بين الحريري ورئي "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ يأتي استكمالا للجولة الاولى من المشاورات بينهما والتي تم التشاور فيها مع الافرقاء السياسيين".