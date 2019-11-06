المنار: جولة جديدة من اللقاءات بين الحريري والقوى السياسية ستعقد بالساعات المقبلة

أكدت مصادر سياسية لقناة "المنار" أن "اللقاءات والاتصالات بشأن عملية تكليف رئيس للحكومة من اجل البدء بالاستشارات النيابية لم تهدأ"، مشيرةً إلى أن "جولة جديدة من اللقاءات بين رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري مع الجهات السياسية ستعقد خلال الساعات المقبلة".
من جهتها، لفتت مصادر "التيار الوطني الحر" للقناة إلى أن "اللقاء الثاني بين الحريري ورئي "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل يأتي استكمالا للجولة الاولى من المشاورات بينهما والتي تم التشاور فيها مع الافرقاء السياسيين".
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