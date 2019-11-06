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المنار: جولة جديدة من اللقاءات بين الحريري والقوى السياسية ستعقد بالساعات المقبلة

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أكدت مصادر سياسية لقناة "المنار" أن "اللقاءات و​الاتصالات​ بشأن عملية تكليف رئيس لل​حكومة​ من اجل البدء ب​الاستشارات النيابية​ لم تهدأ"، مشيرةً إلى أن "جولة جديدة من اللقاءات بين رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ مع الجهات السياسية ستعقد خلال ​الساعات​ المقبلة".

من جهتها، لفتت مصادر "​التيار الوطني الحر​" للقناة إلى أن "اللقاء الثاني بين الحريري ورئي "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ يأتي استكمالا للجولة الاولى من المشاورات بينهما والتي تم التشاور فيها مع الافرقاء السياسيين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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