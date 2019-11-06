يتوافد المحتجون، في هذه الأثناء، إلى ساحة العلم في صور للمشاركة في الاعتصام، رافعين الأعلام اللبنانية، ومرددين شعارات داعية إلى "التغيير"، وسط ​تدابير أمنية​ مكثفة للجيش و​القوى الأمنية​. وأكد المحتجون "الاستمرار في الاعتصامات والتظاهر حتى تحقيق المطالب المحقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحتجون في ساحة العلم أكدوا الاستمرار في التظاهر حتى تحقيق المطالب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.