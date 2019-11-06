اعتصام نسائي في ساحة ايليا طالب بإعطاء المرأة حقوقها

احتشد في ساحة ايليا - صيدا، مئات السيدات والفتيات اللواتي حملن الشموع، تعبيرا عن حقوق المرأة ولا سيما الجنسية لأولادها ومساواتها في الحقوق الوظيفية واقرار قوانين تحميها من كل اشكال التعنيف.

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