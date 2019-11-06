لفتت مصادر "​التيار الوطني الحر​" لقناة "الجديد" إلى أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ استهمل في تقديم الجواب على مقترح رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​"، مشيرة إلى أن "باسيل أبلغ الحريري أن التيار لا رغبة لدية في ​الحكومة​ ​الجديدة​ سواء بباسيل أو بغيره من رموز التيار لكنه سيرفض المزايدة بحكومة اختصاصيين"، مضيفةً "الحريري أعاد فتح قنوات مع "​حزب الله​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الوطني الحر للجديد: نرفض المزايدة بحكومة اختصاصيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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