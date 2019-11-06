جريح في تدافع بين المتظاهرين والقوى الامنية في الايدن باي

وقع تدافع بين القوى الأمنية والمتظاهرين أمام الادين باي في الرملة البيضاء قبل قليل ما أدى الى اصابة أحد الأشخاص برأسه وسط انتشار كثيف للقوى الامنية والجيش.
وعلى الاثر تمكن عدد من المعتصمين الى الوصول الى مكان قريب من المنتجع.
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