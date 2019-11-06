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جريح في تدافع بين المتظاهرين والقوى الامنية في الايدن باي

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وقع تدافع بين ​القوى الأمنية​ والمتظاهرين أمام الادين باي في ​الرملة البيضاء​ قبل قليل ما أدى الى اصابة أحد الأشخاص برأسه وسط انتشار كثيف للقوى الامنية والجيش.

وعلى الاثر تمكن عدد من المعتصمين الى الوصول الى مكان قريب من المنتجع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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