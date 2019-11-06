جريح في تدافع بين المتظاهرين والقوى الامنية في الايدن باي

وقع تدافع بين ​القوى الأمنية​ والمتظاهرين أمام الادين باي في ​الرملة البيضاء​ قبل قليل ما أدى الى اصابة أحد الأشخاص برأسه وسط انتشار كثيف للقوى الامنية والجيش.

وعلى الاثر تمكن عدد من المعتصمين الى الوصول الى مكان قريب من المنتجع.