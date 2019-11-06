النشرة: لقاء في هذه الاثناء بين الحريري وباسيل

علمت "النشرة" أن لقاء ثانيا يعقد بين رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد ​الحريري​ ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في هذه الاثناء في بيت الوسط.

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