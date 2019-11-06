أكد المدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ انه "بسبب تعذر ابلاغ رئيس السابق ​فؤاد السنيورة​ بموعد جلسة الاستماع اليه لدى النيابية العامة المالية في الدعوى المقدمة ضده، فقد تقرر جدولة الجلسة من خلال ​النيابة العامة التمييزية​ وتحديدها يوم الخميس في 14 من الحالي".

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كانت هذه تفاصيل خبر عويدات: ارجاء جلسة الاستماع للسنيورة إلى الخميس 15 المقبل لتعذر ابلاغه عن جلسة الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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