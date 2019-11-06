القوات الأميركية تسير دورية في منطقة حقول النفط السورية قرب حدود تركيا والعراق

أفاد "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" بتسيير ​القوات الأميركية​ دورية عسكرية في منطقة مثلث الحدود السورية ​العراق​ية التركية.

وأوضح "المرصد" أن "الدورية انطلقت من قرية جنيدية بريف رميلان، حيث تتمركز حقول نفط كبيرة، وصولا إلى حقلي السويدية وكرزيرو ومنطقة قره تشوك".

وكان اشار المرصد الى أن "القوات الأميركية تقوم بتحضيرات لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة تابعة لها في قرية ينبوع (زغات) الواقعة بريف المالكية على طريق ​معبر سيمالكا​ عند مثلث الحدود بين ​تركيا​ والعراق و​سوريا​".

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