إعادة انتخاب خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا للإمارات

أعاد المجلس الأعلى للاتحاد ​الإمارات​ي انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات لولاية رابعة، معربا عن "عمق ثقته في ​القيادة​ الرشيدة لرئيس ​الدولة​"، معتبرا أن "النهج الذي يتبعه يعزز دعائم نهضة البلد ومكتسباته ويحقق طموحات شعبه الكريم".

ويتولى آل نهيان، البالغ 71 عاما من عمره، منصب رئيس الدولة الإمارتية منذ 15 عاما حيث انتخب لأول مرة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، يوم 3 تشرين الثاني 2004.

ويقضي ​الدستور​ الإماراتي بأن ينتخب المجلس الأعلى من بين أعضائه رئيسا لدولة الإمارات لمدة خمس سنوات، وتجوز إعادة انتخابه لذات المنصب.