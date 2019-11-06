الخارجية الروسية ترحب بالاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

رحبت وزارة ​الخارجية الروسية​ بـ"الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السلطات الشرعية ​اليمن​ية و"المجلس الانتقالي الجنوبي"، بوساطة من ​السعودية​ و​أبو ظبي​"، معتبرةً أن "الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ​الرياض​، خطوة هامة باتجاه تعزيز تلاحم المجتمع اليمني، ومثالا إيجابيا للوصول إلى حلول مقبولة لدى جميع الجهات وتوافقية أحوج ما يكون اليمن إليها في الظروف الراهنة".

وفي بيان لها، أشارت الخارجية الروسية إلى "دور السعودية وأبو ظبي اللتين أسهمتا بقسط ملموس في تحقيق الاتفاقات اليمنية المذكورة، وأخذتا على عاتقهما متابعة تطبيقها"، معربةً عن أمل موسكو في "أن يساعد ما أبدته أطراف يمنية من قدرة على التفاوض وإيجاد قواسم مشتركة، في إنهاء النزاع العسكري السياسي المزمن بمشاركة ​حركة أنصار الله​ الحوثية في أسرع وقت ممكن".