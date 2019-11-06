خارجية أميركا: واشنطن ترحب باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

أكّدت وزارة ​الخارجية الأميركية​ أن "​واشنطن​ ترحب باتفاق ​الرياض​ بين ​الحكومة اليمنية​ والمجلس الانتقالي الجنوبي"، مشيرة الى "أننا نأمل مع هذا الاتفاق أن تعمل جميع الجهات معا لإنهاء النزاع وتحقيق ​السلام​ والاستقرار اللذين يستحقهما الشعب اليمني".

ولفتت الخارجية الأميركية الى "أننا نشكر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان و​الحكومة السعودية​ والرئيس هادي وحكومته والحكومة الإماراتية على تسهيل هذا الاتفاق المحوري"، مشددة على أن "اتفاق الرياض سيدعم الجهود التي تقودها ​الأمم المتحدة​ نحو تسوية سياسية شاملة في اليمن".