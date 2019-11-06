خارجية أميركا: واشنطن ترحب باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

أكّدت وزارة الخارجية الأميركية أن "واشنطن ترحب باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي"، مشيرة الى "أننا نأمل مع هذا الاتفاق أن تعمل جميع الجهات معا لإنهاء النزاع وتحقيق السلام والاستقرار اللذين يستحقهما الشعب اليمني".
ولفتت الخارجية الأميركية الى "أننا نشكر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية والرئيس هادي وحكومته والحكومة الإماراتية على تسهيل هذا الاتفاق المحوري"، مشددة على أن "اتفاق الرياض سيدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة نحو تسوية سياسية شاملة في اليمن".
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