مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي باليمن: نرفض اتفاق الرياض

أكّد مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي في اليمن "أننا نرفض اتفاق ​الرياض​ ونتمسك برفض الاحتلال وأزلامه"، مشيرًا الى "أننا نرفض أي اتفاق لا ينص على خروج ​القوات​ الأجنبية ويحفظ استقلالنا".

وشدد على "أننا نرفض أي اتفاقيات لا تستمد شرعيتها من الشعب عبر الوسائل الديمقراطية"، موضحًا أن "اتفاق الرياض تم صياغته ليعطي شرعية للاحتلال السعودي وحق إدارة الأمور المحلية".

ولفت الى أن "الاتفاق يعطي شرعية للميليشيات المناطقية التابعة للخارج"، مبينة أن " اتفاق الرياض يجعل الوصول إلى ​السلطة​ مكافأة لمن يعتمد على قوة ​السلاح​ والغلبة".

ودعا المجلس "​القوى الوطنية​ كافة إلى رص الصفوف والاستعداد لمواجهة الاحتلال وأزلامه وإسقاط مشاريعه، كما ندعو القوى الوطنية إلى الاتحاد لخلق شراكة وطنية حقيقية تهيئ الظروف لإعادة السلطة للشعب".

