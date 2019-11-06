الاناضول: الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية جديدة نحو الحدود مع سوريا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "​الجيش التركي​ أرسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع ​سوريا​"، موضحةً أن "رتلا عسكريا مؤلفا من 15 مركبة، خرج من قيادة "​اللواء​ 20 للمدرعات" في ​شانلي أورفة​، جنوب شرقي ​تركيا​".

ولفتت إلى ان "الرتل الذي يضم مركبات مدرعة، وناقلات جنود وصل وسط ​تدابير أمنية​ مشددة قضاء "أقجة قلعة" التابعة لشانلي أورفة الحدودية مع سوريا"، موضحةً أن "التعزيزات ​الجديدة​ أرسلت بهدف دعم الوحدات المتمركزة على الحدود".