أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا"، موضحةً أن "رتلا عسكريا مؤلفا من 15 مركبة، خرج من قيادة "اللواء 20 للمدرعات" في شانلي أورفة، جنوب شرقي تركيا".
ولفتت إلى ان "الرتل الذي يضم مركبات مدرعة، وناقلات جنود وصل وسط تدابير أمنية مشددة قضاء "أقجة قلعة" التابعة لشانلي أورفة الحدودية مع سوريا"، موضحةً أن "التعزيزات الجديدة أرسلت بهدف دعم الوحدات المتمركزة على الحدود".
كانت هذه تفاصيل خبر الاناضول: الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية جديدة نحو الحدود مع سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.