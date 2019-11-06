اخبار العالم

الخارجية السودانية ترحب باتفاق الرياض حول اليمن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

رحّبت ​وزارة الخارجية​ السودانية بـ"اتفاق ​الرياض​ الذي وقعت عليه الثلاثاء، ​الحكومة اليمنية​ والمجلس الانتقالي ​الجنوب​ي المدعوم إماراتيا، في العاصمة ​​"، معربةً عن "ثقتها في قدرة كافة الجهات المعنية في إنهاء حالة التوتر في الجنوب اليمني، وتعزيز فرص الحل الشامل القائم على مرجعيات التسوية السياسية بما يُسهم في تحقيق ​الأمن​ والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق".

وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية السودانية "دعم الحكومة السودانية المتواصل، وبذلها كافة الجهود الممكنة لاستعادة اليمن لأمنه واستقراره، وضمان وحدته وسلامة أراضيه، وإعادة بناء دولته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السودانية ترحب باتفاق الرياض حول اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا