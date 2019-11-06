الخارجية السودانية ترحب باتفاق الرياض حول اليمن

رحّبت ​وزارة الخارجية​ السودانية بـ"اتفاق ​الرياض​ الذي وقعت عليه الثلاثاء، ​الحكومة اليمنية​ والمجلس الانتقالي ​الجنوب​ي المدعوم إماراتيا، في العاصمة ​السعودية​"، معربةً عن "ثقتها في قدرة كافة الجهات المعنية في إنهاء حالة التوتر في الجنوب اليمني، وتعزيز فرص الحل الشامل القائم على مرجعيات التسوية السياسية بما يُسهم في تحقيق ​الأمن​ والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق".

وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية السودانية "دعم الحكومة السودانية المتواصل، وبذلها كافة الجهود الممكنة لاستعادة اليمن لأمنه واستقراره، وضمان وحدته وسلامة أراضيه، وإعادة بناء دولته".