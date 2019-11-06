السيسي يوجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد لتسهيل حركة التجارة بين شرق وغرب مدن قناة السويس

وجه الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ بـ "بدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا في شهر تشرين الثاني الحالي، لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن ​قناة السويس​". وكان السيسي قد أجرى لقاء مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس محمد يحيى زكي، وتناول اللقاء متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة المقبلة.

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