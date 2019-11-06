غوتيريس يدعو للوفاء بالتزامات "الأونروا" بعد تنحية كرينبول

دعا الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، ​المجتمع الدولي​ إلى "الوفاء بالتزاماته، إزاء ​وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين​ "​الأنروا​" وخدماتها"، مشدداً على "أهمية قيام المجتمع الدولي بدعم العمل الحاسم الذي تقوم به الوكالة في مجالات ​الصحة​ والتعليم والمساعدة الإنسانية، "والتي تشكل مصدراً للاستقرار في المنطقة".

وكشف عن أن "النتائج الأولية لهذا التقرير تستبعد الاحتيال أو ​اختلاس​ أموال التشغيل من قبل المفوض العام ومع ذلك، هناك قضايا إدارية تحتاج إلى مساءلة".