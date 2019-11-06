غوتيريس يدعو للوفاء بالتزامات "الأونروا" بعد تنحية كرينبول

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، المجتمع الدولي إلى "الوفاء بالتزاماته، إزاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" وخدماتها"، مشدداً على "أهمية قيام المجتمع الدولي بدعم العمل الحاسم الذي تقوم به الوكالة في مجالات الصحة والتعليم والمساعدة الإنسانية، "والتي تشكل مصدراً للاستقرار في المنطقة".
وكشف عن أن "النتائج الأولية لهذا التقرير تستبعد الاحتيال أو اختلاس أموال التشغيل من قبل المفوض العام ومع ذلك، هناك قضايا إدارية تحتاج إلى مساءلة".
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