اكد وزير الداخلية الفرنسي، ​كريستوف كاستانير​ أن "السلطات الفرنسية ستعالج طلبات اللجوء المقدمة للجهات المختصة في فترة لا تتجاوز 6 أشهر بعد استلامها"، مشيراً إلى أن "​باريس​ ستشدد من شروط الحصول على الجنسية الفرنسية، مشددا على أنه "ستتم إزالة مخيمات ​المهاجرين​ الموجودة شرق باريس بحلول نهاية ​السنة​ الحالية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الفرنسي: سنعالج طلبات اللجوء في فترة لا تتجاوز 6 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.