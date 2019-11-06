ألمانيا تدعو إيران إلى إلغاء قرارها بشأن نشاطاتها النووية

اسماء السيد - برلين: حض وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إيران الأربعاء على إعادة النظر في قرارها "غير المقبول" الذي اتخذته الثلاثاء لاستئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم.
وقال ماس في مؤتمر صحافي في برلين "ما أعلنه الرئيس روحاني غير مقبول"، ودعا طهران إلى "العودة عن جميع التدابير التي اتخذتها منذ يوليو واحترام التزاماتها الدولية بشكل كامل".
وأوضح أنّ "هدفنا يتمثل في الحفاظ على الاتفاق النووي"، مضيفاً أنّ برلين ستتابع الأمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأخرى التي وقعت على الاتفاق في فيينا عام 2015.
وقال ماس "يتوجب على إيران التراجع فوراً بهدف خفض التوتر".
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