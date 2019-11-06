بحث وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، اليومالأربعاء، وكبير وزراء الدولة لشئون الدفاع والخارجية في سنغافورة الدكتور محمد مالكي بن عثمان، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. الدكتور محمد مالكي بن عثمان، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها مستجدات الأوضاع في المنطقة ومنطقة شرق آسيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات وسنغافورة تبحثان تعزيز التعاون الثنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.