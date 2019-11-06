استقالة رئيس وزراء بريطانيا

أفادت قناة روسيا اليوم، في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قدم اليوم الأربعاء، استقالته للملكة، إليزابيث الثانية، في قصر باكنغهام، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.

وشن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، هجوما

لاذعا على زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن، مشبها إياه بـ"الديكتاتور السوفيتي"، جوزف ستالين.

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وكتب جونسون، في مقال منشور بصحيفة "التلغراف" البريطانية، في إطار الحملة الانتخابية لاقتراع 12 ديسمبر، أن زعيم حزب المحافظين

كوربن "يكره الربح إلى درجة أنه سيقوض أسس ازدهار بلدنا".

وأورد جونسون أن العماليين "يدعون أن كراهيتهم ليست موجهة سوى لبعض أصحاب المليارات الذين يشيرون إليهم بأصابع الاتهام بمتعة انتقامية لم نر مثيلا لها منذ أن اضطهد ستالين مالكي المزارع"، في إشارة إلى المزارعين الميسورين الذين تم القضاء عليهم في عهد ستالين.