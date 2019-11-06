بومبيو يحمل إيران مسئولية الاحتجاجات في لبنان والعراق

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران بالمسئولية عن الفساد الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات في العراق ولبنان، مشددا على حق الشعبين في التخلص من التدخلات الإيرانية.

وقال بومبيو في تغريدة على "تويتر" نشرها فجر الأربعاء إن "الشعبين العراقي واللبناني يريدان استعادة بلديهما، إنهما يكتشفان أن

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أبرز ما صدره لهما النظام الإيراني هو الفساد، متنكرا بشكل سيء على هيئة ثورة"، في إشارة إلى الثورة الإسلامية في إيران.



وأضاف بومبيو: "يستحق العراق ولبنان أن يديرا شؤونهما الخاصة بمنأى عن تدخلات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية

في إيران علي خامنئي".

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر الماضي، موجة احتجاجات ضد السياسات الحكومية، تخللتها أعمال عنف واسعة أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخص، بالإضافة إلى سقوط آلاف الجرحى.



كذلك، تتواصل الاحتجاجات في لبنان التي بدأت في 17 أكتوبر، اعتراضا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي آلت إليها البلاد، ما دفع رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إلى الاستقالة.