كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة العراقية تطالب المتظاهرين بعدم الاقتراب من القواعد العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت القوات المسلحة العراقية، المتظاهرين بعدم الاقتراب من القواعد العسكرية.

وشددت القوات المسلحة العراقية، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي، على حق التظاهر السلمي بعيدا عن العنف.

ودعت القوات المسلحة العراقية، المحتجين الشباب إلى تجنب العنف، مؤكدة على وجود تعليمات صارمة بعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبد الكريم خلف، عدم السماح بقطع الجسور كونها ممرا حيويا للسكان العراقيين.

وقد أسفرت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، يوم الاثنين، عن مصرع 5 أشخاص على الأقل، حيث وصلت الاحتجاجات إلى شارع الرشيد وسط بغداد ومحاولة المتظاهرين عبور جسر الأحرار، بهدف تنفيذ العصيان المدني.

Advertisements

وإلى الجنوب من العاصمة العراقية، وتحديدا في كربلاء، أمهلت عشائر كربلاء الحكومة العراقية، مساء الاثنين، 72 ساعة لتسليم قتلة المتظاهرين من شباب المدينة.

وكانت مصادر عراقية قد أفادت بمقتل 4 متظاهرين خلال تفريق قوات الأمن لتظاهرات أمام القنصلية الإيرانية في المدينة. وحاصر محتجون غاضبون مبنى القنصلية للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وعلى صعيد آخر، أعادت السلطات العراقية خدمة الإنترنت بعد قطعها في بغداد ومعظم أنحاء العراق طيلة ساعات مساء الاثنين، بحسب ما ذكر مراسل سكاي نيوز عربية.

وكان مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت، قد قال في بيان مساء الاثنين، إن خدمات الإنترنت انقطعت، موضحا أن اتصالات الإنترنت العامة انخفضت لما دون 19 بالمئة عن المستويات المعتادة، مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد، وتأثرت أيضا البصرة وكربلاء ومراكز سكانية أخرى.

وأظهرت صور بثها ناشطون عددا من الجرحى يتلقون إسعافات أولية بعد تعرضهم للإصابة خلال الاحتجاجات في كربلاء.