كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملكة اليزابيث تعلن لأول مرة توقفها عن ارتداء الفرو الطبيعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قصر باكنجهام، أن الملابس الجديدة المصممة للملكة البريطانية إليزابيث لن تصنع من الفراء الحقيقي، في خطوة رحب بها نشطاء حقوق الحيوان.

وقال القصر إن الملابس المستقبلية للملكة البالغة من العمر 93 عامًا ستصنع من فرو مزيف، ولكنها مع ذلك لن تتخلص من الملابس القديمة المزينة بالفراء الحقيقي.

وصرح متحدث باسم قصر باكنجهام: "بما أن الملابس الجديدة مصممة للملكة، فإن أي فراء يتم استخدامه سيكون مزيفًا".

وأضاف: "لا نقترح استبدال جميع أنواع الفراء الموجودة في الزي الحالي، أو أن الملكة لن ترتدي الفراء مرة أخرى، وستواصل الملكة إعادة ارتداء الملابس الموجودة في خزانة ملابسها."

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من ناحية أخرى، ذكرت كيلي، وهي منسقة ملابس الملكة إليزابيث التي تبلغ من العمر 25 عامًا والمستشارة الشخصية، فإن الابتعاد عن الفراء الحقيقي بدأ هذا العام.

وتابعت: "إذا كان من المقرر أن تحضر صاحبة الجلالة احتفال في الطقس البارد بشكل خاص، فمن عام 2019 فصاعدًا، سيتم استخدام فراء مزيف للتأكد من بقائها دافئة".

وكشف كيلي أيضًا أن قطعة من المنك أزيلت من أحد المعاطف المفضلة للملكة البريطانية.

وعلى مر السنين، تم تصوير الملكة في مجموعة من الملابس المصنوعة بالكامل من الفرو أو الفراء الطبيعي، بما في ذلك السترات المسائية وأردية الاحتفال والقبعات الشتوية والمعاطف.