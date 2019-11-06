كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يعلن تفاصيل عملية اعتقال زوجة البغدادي في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة "فرانس برس"، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن رسميًا اعتقال أرملة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، الذي قُتل في عملية أمريكية في نهاية أكتوبر في سوريا.

ووبحسب الوكالة، أردوغان قال أمام مجموعة من الطلاب في أنقرة "أسرنا زوجته أُعلن ذلك للمرة الأولى، لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر".

وأكد مصدر أمني تركي، إن بلاده اعتقلت رسمية عواد، شقيقة زعيم تنظيم "داعش" السابق، أبوبكر البغدادي، الذي قتلته القوات الأمريكية.

وأضاف المصدر أن شقيقة البغدادي، ألقي القبض عليها يوم الاثنين، حيث كانت تعيش في أحد "الكرفانات" بشمال غربي سوريا.

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وأشار إلى أن رسمية عواد، 65 عاماً، كانت تعيش في "الكرفان" مع زوجها وخمسة أبناء بالقرب من بلدة أعزاز.

وأعلنت السلطات التركية، أمس الثلاثاء، القبض على شقيقة زعيم تنظيم داعش الإرهابي السابق، أبو بكر البغدادي، بعد أيام قليلة من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن تنفيذ عملية "كايلا مولر"، والتي أسفرت عن مقتل الإرهابي الأول على العالم.

واستطاعت المليشيات الموالية لتركيا في شمال شرق سوريا اعتقال شقيقة "البغدادي"، حيث كانت برفقة زوجها وزوجة ابنها.

وذكر المسئول تركي، أن المقبوض عليهم يخضعون حاليا للتحقيق، بعد نقلهم إلى مركز احتجاز خاص بتركيا.

يأتي هذا في الوقت الذي ينفذ الجيش التركي عملية عسكرية في شمال شرق سوريا وسط إدانات دولية واسعة لما تقوم به تركيا والمليشيات التابعة لها في حق الأكراد الذين يعيشون في هذه المنطقة.

