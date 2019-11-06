كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأربعاء، عن تقديم استقالته للملكة إليزابيث الثانية، لتدشين الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.

وطلب "جونسون"، من الملكة إليزابيث الثانية، السماح بحل البرلمان، خلال لقائه بالملكة البريطانية في قصر باكنغهام، حيث قدم استقالته في خطوة شكلية ضرورية لخوض الانتخابات، التي ستجري يوم 12 ديسمبر المقبل.

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وفي كلمة ألقاها في وقت لاحق من اليوم لإطلاق الحملة الانتخابية رسميا، خارج مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، حذر جونسون، الناخبين من "مسرحية مرعبة" سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، في الانتخابات.

وتعهد جونسون، بأن الإجراء الأول الذي سيعمل عليه حال فوزه في الانتخابات، سيتمثل بالمصادقة على الصفقة التي توصل حولها مع بروكسل بخصوص "بريكست".

وقال: "انضموا إلينا، لننجز بريكست ولندفع هذه البلاد إلى الأمام، أو، وهذا هو البديل للعام القادم، اقضوا كل 2020 في مسرحية مرعبة لمزيد من التأرجح والتأخير... لأن حزب العمال سيقوم على طول هذه السنة بإجراء استفتاءين، واحد في اسكتلندا وآخر حول بريكست".