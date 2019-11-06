كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تدعم العمل الأكثر جرأة لمواجهة جذور الاضطرابات في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول صيني بارز اليوم الاربعاء، إن بكين تؤيد اتخاذ اجراء أكثر جرأة لمعالجة جذور الاضطرابات التي هزت هونج كونج منذ شهور بعد ساعات من مهاجمة رجل يحمل السكين مشرع موالي لبكين في المدينة التي تحكمها الصين.

وقال هان تشنغ، نائب رئيس مجلس الدولة، في اجتماع مع زعيم هونج كونج كاري لام في بكين إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة دمرت صيغة "دولة واحدة ونظامان" التي حكمت بموجبها المستعمرة البريطانية السابقة منذ تسليمها للصين في عام 1997.

وقال هان متحدثا في دار ضيافة الدولة دياويوتاى بالعاصمة الصينية "نحن ندعم بحزم حكومة المنطقة الإدارية الخاصة لتبنى إجراءات أكثر فاعلية وأكثر فاعلية لحل المشكلات الاجتماعية".

وقال هان إن المشكلات الاجتماعية شملت السكن غير الميسور في المدينة، والتي تصنف على أنها "منطقة إدارية خاصة" في الصين.

كما قال الحزب الشيوعي الصيني يوم الثلاثاء الماضي إنه لن يتسامح مع أي "سلوك انفصالي" بعد أن دعا بعض المحتجين إلى الاستقلال، وقال هان إن العنف تجاوز "الحد الأدنى" لسيادة القانون والأخلاق.

وإن ما بدأ كإثارة ضد مشروع قانون تسليم المجرمين، والذي كان من شأنه أن يسمح للناس بإرسالهم إلى الصين القارية للمحاكمة، قد اتسع ليشمل دعوات للديمقراطية الكاملة ووضع حد للتدخل الصيني المتصور.

وتنفي بكين التدخل وتتهم الحكومات الأجنبية بتأجيج الاضطرابات.

كما تسببت الاضطرابات العنيفة التي دامت خمسة أشهر في غرق هونج كونج في أكبر أزمة سياسية منذ عقود وتشكل واحدة من أخطر التحديات التي يواجهها الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.

وكان هان يجتمع مع لام بعد ساعات فقط من قيام رجل بطعن النائب جونيوس هو في صدره بسكين في أحدث هجوم على المرشحين لخوض انتخابات المجالس البلدية بالمدينة في 24 نوفمبر.

وتم اخضاع المشتبه به واعتقاله، وقال هو في بيان على الإنترنت إنه عانى من جرح سكين في الجزء العلوي الأيسر من صدره لكن حياته لم تكن في خطر، كما أصيب اثنان من زملائه.