كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تدعم العمل الأكثر جرأة لمواجهة جذور الاضطرابات في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال هان تشنغ، نائب رئيس مجلس الدولة، في اجتماع مع زعيم هونج كونج كاري لام في بكين إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة دمرت صيغة "دولة واحدة ونظامان" التي حكمت بموجبها المستعمرة البريطانية السابقة منذ تسليمها للصين في عام 1997.
وقال هان متحدثا في دار ضيافة الدولة دياويوتاى بالعاصمة الصينية "نحن ندعم بحزم حكومة المنطقة الإدارية الخاصة لتبنى إجراءات أكثر فاعلية وأكثر فاعلية لحل المشكلات الاجتماعية".
وقال هان إن المشكلات الاجتماعية شملت السكن غير الميسور في المدينة، والتي تصنف على أنها "منطقة إدارية خاصة" في الصين.
كما قال الحزب الشيوعي الصيني يوم الثلاثاء الماضي إنه لن يتسامح مع أي "سلوك انفصالي" بعد أن دعا بعض المحتجين إلى الاستقلال، وقال هان إن العنف تجاوز "الحد الأدنى" لسيادة القانون والأخلاق.
وإن ما بدأ كإثارة ضد مشروع قانون تسليم المجرمين، والذي كان من شأنه أن يسمح للناس بإرسالهم إلى الصين القارية للمحاكمة، قد اتسع ليشمل دعوات للديمقراطية الكاملة ووضع حد للتدخل الصيني المتصور.
وتنفي بكين التدخل وتتهم الحكومات الأجنبية بتأجيج الاضطرابات.
كما تسببت الاضطرابات العنيفة التي دامت خمسة أشهر في غرق هونج كونج في أكبر أزمة سياسية منذ عقود وتشكل واحدة من أخطر التحديات التي يواجهها الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.
وكان هان يجتمع مع لام بعد ساعات فقط من قيام رجل بطعن النائب جونيوس هو في صدره بسكين في أحدث هجوم على المرشحين لخوض انتخابات المجالس البلدية بالمدينة في 24 نوفمبر.
وتم اخضاع المشتبه به واعتقاله، وقال هو في بيان على الإنترنت إنه عانى من جرح سكين في الجزء العلوي الأيسر من صدره لكن حياته لم تكن في خطر، كما أصيب اثنان من زملائه.
"الضرب بالمطارق"
ولم يكن دافع المهاجم معروفًا، لكن هو اكتسب شهرة بين المتظاهرين المناهضين للحكومة في يوليو عندما تم تصويره وهو يضحك ويتصافح مع أعضاء عصابة ثالوث يشتبه في أنهم اعتدوا على المتظاهرين الشباب.
كما أظهر شريط فيديو على الإنترنت رجلًا يوزع زهرة صفراء قبل أن يأخذ سلاحًا من حقيبته ويطعنه.
وأدانت حكومة هونغ كونغ بشدة الهجوم وقالت إن على الجمهور "التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية وعقلانية مع احترام بعضهم البعض".
كما تعرض جيمي شام، زعيم الجبهة المدنية لحقوق الإنسان في هونغ كونغ، للضرب على أيدي عدة رجال بالمطارق في أكتوبر بعد أن نظمت مجموعته تجمعات حاشدة ضد مشروع قانون تسليم المجرمين.
وكان أندرو تشيو عضو مجلس المقاطعة المؤيد للديمقراطية قد تعرض لجزء من أذنه من قبل رجل يحمل سكينًا خارج مركز تجاري يوم الأحد الماضي.
وفي الوقت نفسه، احتج مئات الطلاب الذين يرتدون ملابس سوداء على وحشية الشرطة المتصورة وطالبوا بالتحقيق في الإصابات التي لحقت بطالب من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا يقاتلون من أجل حياته بعد سقوطه في طابق واحد في موقف للسيارات.
وقالت سلطات المستشفى إن الطالب سقط من الطابق الثالث إلى الطابق الثاني في موقف السيارات في تسيونج كوان أو، في شرق شبه جزيرة كولون، خلال عمليات تفريق الحشود في نهاية الأسبوع وكان في حالة حرجة.
وقال رئيس الجامعة وي شي إنه زار الطالب البالغ من العمر 22 عامًا ووالديه.
وأضاف "أنا شخصيًا أشعر بأن مزاج مواطنينا، إلى حد كبير، قد ازداد سوءًا بسبب الإحباط والخلاف ولأن الكثيرين يشعرون باليأس"، قال للطلاب الغاضبين الذين طالبوا بمعرفة ما حدث.
وقال إن الجامعة بعثت برسالة إلى الشرطة تطلب فيها إرشادات حول كيفية استخدامهم للغاز المسيل للدموع.
وكانت هناك روايات متضاربة حول كيفية سقوط الطالب، كما اتهم البعض الشرطة بمنع سيارة إسعاف من محاولة الوصول إليه.
وقالت الشرطة إنهم لم يطلقوا الغاز المسيل للدموع في الوقت المقدر لسقوطه، لكنها لم تستبعد أنه ربما كان يحاول الفرار من الغاز المسيل للدموع.