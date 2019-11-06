كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تحث إيران على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إيران يوم الأربعاء إلى الوفاء بشروط اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، لكنه قال إن موسكو تتفهم سبب تخلي طهران عن التزاماتها.

وفي حديثه للصحفيين في موسكو، قال لافروف إن الأحداث الجارية حول الاتفاق النووي مثيرة للقلق الشديد، وألقى باللوم على الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاقية وأعادت فرض العقوبات على طهران.

كما قال الرئيس حسن روحاني يوم الثلاثاء الماضي إن إيران ستستأنف تخصيب اليورانيوم في محطة تحت الأرض جنوب طهران في أحدث خطوة إلى الوراء من اتفاق عام 2015 المضطرب مع القوى الكبرى.

وكان تعليق جميع عمليات التخصيب في محطة فوردو في الجبال القريبة من مدينة قم الشيعية المقدسة أحد القيود المفروضة على أنشطتها النووية التي قبلتها إيران مقابل رفع العقوبات الدولية.

ولكن تخلي واشنطن عن الصفقة في مايو من العام الماضي، ثم إعادة فرض العقوبات المشلّة، دفع إيران إلى البدء في تعليق تدريجي لالتزاماتها في مايو من هذا العام.

كما أشار روحاني إلى أنه بموجب شروط الاتفاقية، احتفظت إيران بأكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي في المصنع، الذي كان فارغًا منذ دخوله حيز التنفيذ.

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الحكومي "ابتداء من اليوم الأربعاء، سنبدأ في ضخ غاز سداسي فلوريد اليورانيوم في فوردو".

كما جاء إعلانه بعد يوم من اندلاع التوترات من جديد في الذكرى الأربعين لحصار السفارة الأمريكية وأزمة الرهائن، حيث خرج الآلاف في طهران إلى الشوارع وفرضت واشنطن عقوبات جديدة.

وقالت إيران إن استئناف التخصيب في فوردو سيتم بشفافية وسيشهده مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

ولكن روسيا التي تربطها علاقات وثيقة بإيران عبرت عن قلقها إزاء الخطوة الأخيرة.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين للصحفيين "نحن نراقب تطور الوضع بقلق."

وأضاف "نحن ندعم الحفاظ على هذه الصفقة."

وفي الوقت نفسه، قال بيسكوف إن موسكو تتفهم مخاوف طهران بشأن "العقوبات غير المسبوقة وغير القانونية" التي فرضتها واشنطن.

كما حثت فرنسا والمفوضية الأوروبية إيران على إلغاء القرار.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "تصريحات إيران، تتعارض مع اتفاقية فيينا."

واضافت "نحث ايران على التراجع عن قراراتها المخالفة للاتفاق."

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوتشيجانيتش: "إننا نشعر بالقلق إزاء إعلان الرئيس روحاني اليوم بتخفيض التزامات إيران بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة،" باستخدام اختصار العنوان الرسمي للاتفاق، خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضافت "نحث إيران على عكس جميع الأنشطة التي لا تتفق مع التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة، من الصعب للغاية الحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة."

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وهذه الخطوة هي الرابعة التي تعلن عنها إيران منذ أن بدأت في الاستجابة لتخلي واشنطن عن التزاماتها.

"ملتزمون بالمفاوضات"

حذرت إيران مرارًا الأطراف المتبقية في الصفقة - بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا - من أنه لا يمكن إنقاذ الاتفاقية إلا إذا ساعدت في التحايل على العقوبات الأمريكية.

كما سعت الحكومات الأوروبية جاهدة للتوصل إلى آلية تسمح للشركات الأجنبية بمواصلة التعامل مع إيران دون فرض عقوبات أمريكية.

ولكن بسبب الإحباط المتزايد لإيران، فشلت جهودهم حتى الآن في أن يكون لها أي تأثير كبير.

وأكد روحاني على أن إيران لا تزال ملتزمة بجهود إنقاذ اتفاق 2015 على الرغم من تعليقها المرحلي لبعض التزاماتها.

وقال "المرحلة الرابعة، مثل المرحلة السابقة، قابلة للعكس".

وأضاف "نحن ملتزمون بجميع المفاوضات التي تجري وراء الكواليس التي أجريناها مع بعض البلدان للتوصل إلى حل.

"على مدى الشهرين المقبلين سنتفاوض أكثر".

قال روحاني إن إيران تريد العودة إلى وضع "يمكننا بسهولة بيع نفطنا، ويمكننا بسهولة استخدام أموالنا في البنوك".

وإذا تم تحقيق ذلك، "سوف نعود تمامًا إلى الوضع السابق".

كما حذر الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي من أن دعمه المستمر للصفقة يتوقف على وفاء طهران بالتزاماتها.

وفي الأول من يوليو، أعلنت إيران أنها زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 300 كيلوجرام كحد أقصى المنصوص عليها في الصفقة، وبعد أسبوع، أعلنت أنها تجاوزت الحد الأقصى البالغ 3.67٪ من نقاء مخزونها من اليورانيوم.

وفي 7 سبتمبر، أطلقت أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لتعزيز مخزوناتها من اليورانيوم المخصب.

كما أعلنت إيران زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بأكثر من عشرة أضعاف كنتيجة للخطوات المتخلفة عن الصفقة النووية التي قامت بها بالفعل.

وقال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للصحفيين إن إنتاج اليورانيوم المخصب وصل إلى 5 كيلوجرامات في اليوم.

وهذا يعتبر بالمقارنة مع مستوى 450 غرام قبل شهرين.

