كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصدر أمني أردني يكشف هوية ضحايا حادثة الطعن في جرش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر أمني أردني، إصابة 3 مكسيكيين ومواطنة سويسرية في حادثة الطعن في مدينة جرش، حسبما نقلت قناة العربية، اليوم الأربعاء.

وقالت جريدة الرأي الأردنية، إنه تم إخلاء حالتين من مصابي عملية الطعن في جرش جوا إلى المدينة الطبية

نقلا عن مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتو، كشفت جريدة "الرأي"، أن السياح الذين طعنوا في جرش الأثرية يحملون الجنسية المكسيكية، وأن حالة اثنين منهم حرجة.

وقد أفاد متحدث باسم الأمن العام بالأردن، بإصابة خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة سياح، بجروح، نتيجة تعرضهم لعملية طعن في جرش في شمال الأردن على يد شخص تمكنت القوى الأمنية من توقيفه.

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وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 3 سياح ومرشد سياحي ورجل أمن تعرضوا للطعن، في المدينة الأثرية.

ونفى مصدر في الخارجية الإسبانية، وجود مصابين إسبان في حادثة الطعن، وذلك بعد تداول أنباء تفيد بطعن سباح من الجنسية الإسبانية.

وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، أن شخصا أقدم ظهر اليوم في محافظة جرش الأثرية على الاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه، وجرى إسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى على الفور إلقاء القبض على منفذ عملية الطعن وبدأت التحقيقات معه.