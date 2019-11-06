كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق تجاري تاريخي بين الاتحاد الأوروبي والصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل الاتحاد الأوروبي والصين إلى اتفاق لزيادة حماية التجارة في المنتجات الغذائية الزراعية المتطورة بعدة طلبيات كبيرة، حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاربعاء.

المنتجات الواردة في الاتفاقية، المعروفة باسم الاشارات الجغرافية (GI)، تخضع لحماية خاصة من التقليد والاغتصاب من أجل الحفاظ على الروابط ذات السمعة الطيبة. من أمثلة الاشارات الجغرافية الأوروبية؛ النبيذ، والجبن، والويسكي الذي يشكل مكانه الأصلي جزءًا كبيرًا من القيمة. نفس الشيء بالنسبة إلى المنتجات الصينية مثل الشاي والزنجبيل والتوابل.

ووفقًا لبيان نشره المجلس، اليوم الأربعاء، فإن "الاتفاقية التاريخية" تضع 100 منتج من أي من الجانبين تحت حماية الاشارات الجغرافية، وهو توسع كبير من المنتجات العشرة الموقعة في حماية الاشارات الجغرافية في العام 2012.

أشاد بيان مشترك للمفوض هوغان ووزير التجارة الصيني تشونغ شان بالاتفاق باعتباره أهم اتفاق تجاري بين الجانبين، وخطوة حاسمة في الحفاظ على التراث الغذائي والمساهمة في الاقتصادات الريفية وسط الطبقة المتوسطة الصينية المتنامية مع شهية منتجات ذات جودة عالية.

وقال فيل هوجان، مفوض الزراعة والتنمية الريفية، في البيان: "هذا الاتفاق يظهر التزامنا بالعمل عن كثب مع شركائنا التجاريين العالميين مثل الصين. إنه فوز لكلا الطرفين، وتعزيز علاقتنا التجارية، واستفاد منها قطاعنا الزراعي والغذائي، والمستهلكين من كلا الجانبين".

يأتي الاتفاق على خلفية علاقة تجارية مضطربة بين الجانبين مع أكبر شريك دولي لهما، الولايات المتحدة.

وصرح وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس يوم الثلاثاء إنه تم إحراز تقدم جيد للغاية نحو إكمال المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة مع الصين، وأعرب عن أمله في أن تكون مقدمة لاتفاقية أكثر قوة.

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تجري مناقشة المرحلة الأولى من صفقة التجارة بين الولايات المتحدة والصين وقد يتم توقيعها في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال روس خلال اتصال مع الصحفيين اثناء زيارة لتايلاند لعقد اجتماعات إقليمية "نأمل أن تكون المرحلة الأولى هي مقدمة لمجموعة من الاتفاقيات أكثر قوة".

وأضاف إن المرحلة الأولى من الاتفاق ستقلل من التوترات وتبني الثقة بين الولايات المتحدة والصين كما ستزيد الثقة التجارية العالمية.

وتابع قائلا: "إذا انتهينا من المرحلة الأولى، فسيؤدي ذلك إلى تهدئة الناس كثيرًا لأنهم سيرون أن نقطة النهاية تظهر في الأفق".

وأشار روس الي إنه حريص على إحراز مزيد من التقدم في المحادثات التجارية مع الهند وأراد سماع مقترحات هندية قد تؤدي إلى استعادة بعض التفضيلات التجارية.

يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربًا تجارية مع الصين منذ أكثر من عام، حيث رفع التعريفات الجمركية على البضائع ردًا على ما اعتبره ظروفًا تجارية غير عادلة.