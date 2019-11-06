نشرت صورتها بالمطار.. “إيفانيكا ترامب” تصل المغرب اليوم الأربعاء

تحل اليوم الأربعاء، بالمغرب، إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته الخاصة، في زيارة تمتد إلى يوم الجمعة، وتخصص لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية.

ونشرت الصحفة الرسمية لإيفانكا ترامب، صباح اليوم الأربعاء، صورة لها من إحدى المطارات، دون أن تذكره اسمه، معلنة انطلاق رحلتها نحو “المحطة التالية، المغرب” وفق ما جاء في تدوينتها.

وبحسب ما كشفت عنه وسائل إعلامية أمريكية، نقلا عن البيت الأبيض، فإن الزيارة الأولى لابنة الرئيس الأمريكي للمغرب، ستركز بشكل خاص على التعريف بـ”مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة” التي ترعاها إيفانكا ترامب شخصيا.

من جهتها، قالت إيفانكا ترامب في تصريح لوكالة “أسوشيتد بريس”: “إن المملكة المغربية حليف مهم للولايات المتحدة حقق الكثير من التقدم ، تحت قيادة الملك محمد السادس، في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين”.

وسبق لإيفانكا ترامب، أن أشادت في غشت الماضي باعتماد المغرب لإطار تشريعي جديد متعلق بالأراضي السلالية، يكرس المزيد من المساواة والانفتاح على الاستثمارات لفائدة النساء على الخصوص، حيث كتبت في تغريدة نشرتها عبر صفحتها على موقع تويتر، “نحيي الحكومة المغربية على هذه الخطوة الهامة”، مضيفة “نتطلع إلى دعم تنفيذها الكامل”.

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ويرافق إيفانكا ترامب، خلال هذه الزيارة شون كايرنكروس، الرئيس المدير العام لمؤسسة تحدي الألفية، والرئيس التنفيذي لشركة Millennium Challenge Corp ، التي تعتبر أمريكية مستقلة تقدم منحًا للبلدان النامية لمساعدتها في تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتعزيز المؤسسات.

ومن المرتقب أن يعقد ضيفا المملكة، سلسلة من الاجتماعات في كل من الرباط والدار البيضاء، لمناقشة المواضيع المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، وذلك في إطار مشروع “مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة” الهادف إلى التمكين الاقتصادي لنحو 50 مليون امرأة في الدول بحلول سنة 2025، حيث تخصص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نحو 50 مليون دولار كدفعة أولية لهذه المبادرة خلال السنوات الست المقبلة.

وخلال زيارتها إلى المغرب، من المرتقب أن تلتقي إيفانكا ترامب “المسؤولين الحكوميين في العاصمة المغربية الرباط والدار البيضاء، لمناقشة كيفية مساعدة النساء في المنطقة على الحصول على الاستقلال الاقتصادي”، بحسب ما ذكرته صحيفة التايمز.

ويسعى المشروع، الذي تتبناه الحكومة الأمريكية، وكذا ومجلس الأمن القومي ووكالات أخرى، إلى تنسيق البرامج الحالية وتطوير برامج جديدة لمساعدة النساء في مجالات مثل التدريب على العمل والدعم المالي والإصلاحات القانونية أو التنظيمية.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أجرى قبل أسابيع محادثات بالبيت الأبيض، مع جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، وإيفانكا ترامب، مستشارته الخاصة على هامش أشغال الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، التي ترأسها المسؤول الحكومي إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي، مايكل بومبيو.