البطولة الاحترافية.. الوداد يستقبل طنجة للوصول للمقدمة وقمة في سوس بين الحسنية والجيش

سيكون عشاق البطولة الاحترافية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على موعد مع 4 مباريات قوية، عن مؤجلات مجموعة من الدورات، ستحدد بشكل كبير معالم المنافسة، سواء على مستوى مقدمة أو مؤخرة الترتيب.

أبرز هذه القمم، التي ستشد الأنظار، تلك التي ستقام على الساعة الثالثة، بملعب “أدرار” بأكدير، بين الحسنية المحلية والجيش الملكي، في قمة من القمم الكلاسيكية للكرة المغربية.

الفريق السوسي الذي سيكون مدعما بعاملي والأرض والجمهور، يرغب في تحقيق أول فوز له هذا الموسم، والخروج من المراكز الأخيرة، مستفيدا من معنوياته المرتفعة بعد بلوغ دور مجموعات كأس “الكاف”.

غير أن مهمته لن تكون سهلة، أمام فريق عسكري، خُدش كبرياءه في مباراته الأخيرة أمام الدفاع الجديدي، وانهزم فيها بميدانه بثلاثة أهداف لهدف، ويرغب في رد الإعتبار على أرض أدرار.

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وفي نفس التوقيت، ستقام مباراة لا تخلو من أهمية أيضا، وتجمع بين المغرب التطواني، وأولمبيك آسفي، في مباراة تبحث فيها “الحمامة البيضاء” على مواصلة التحليق بعيدا في المقدمة.

مساء اليوم، وعلى الساعة السابعة، ستقام مباراتين هامتين أيضا، الأولى ستجمع بين الوداد البيضاوي واتحاد طنجة، في مباراة تخبئ الكثير من المفاجآت.

الوداد يرغب في الوصول للنقطة العاشرة، واللحاق بصاحب المركز الأول، بينما مازال يبحث الفريق الطنجاوي، عن إيقاعه في البطولة، وعلى تحقيق اول انتصار له هذا الموسم.

وفي نفس التوقيت، سيستقبل نهضة بركان سريع واد زم، حيث يبحث الفريق البرتقالي، المنتشي بوصوله لدور مجموعات كأس “الكاف” على فوزه الثاني، بينما يبحث الفريق الوادزمي عن تفادي هزيمة أخرى قد تدخله في دوامة الشك.