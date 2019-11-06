أردوغان يعلن اعتقال زوجة البغدادي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه تم اعتقال زوجة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أبو بكر البغدادي.

ويأتي الإعلان عن اعتقال زوجة البغدادي بعد يومين من اعتقال شقيقته الكبرى، رسمية عواد، والتي وصفها مسؤول تركي بأنها "منجم ذهب استخباراتي"

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان، اليوم، في المجمع الرئاسي، بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لتأسيس كلية الشريعة في جامعة أنقرة.

وهاجم أردوغان الغرب من باب أنه يأوي "منظمة غولن" التي وصفها بالإرهابية، ومن باب أن "أعداء الإسلام" ينفذون عمليات إرهابية باسم الإسلام.

واعتبر أن الإرهابي هو "هو الشخص الذي يسفك دماء الأبرياء من أجل قضيته المنحرفة، دون أن يرف له جفن، وبالتالي فإن المسلم لا يكون إرهابيًا".

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وضاف أنه يجب على الغرب أن "ينظر في المرآة قبل أن يستخدم مصطلح "الإرهاب الإسلامي دون خجل أو ملل"، مضيفا "أقول للغرب إذا كنتم تبحثون عن الإرهابيين، فإنهم موجودون لديكم".

وتابع "إذا كنتم تبحثون عن حقيقة منظمة غولن الإرهابية، فانظروا أين يقيم قياديوها؟ ومن يحميهم؟".

وختم حديثه بالقول "دققوا في من ينفذ الأعمال الإرهابية باسم الإسلام، ستجدون وراءها أعداء الإسلام"، على حد قوله.