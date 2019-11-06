"تويتر" قد تبدل طريقة عملها بشكل جذري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر نائب مدير قسم التصميم والبحث في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دانتلي ديفيس، أمس الثلاثاء، قائمة بميّزات جديدة، قال إنه متحمس لـ"استكشفاها" في العام المُقبل.

وقال موقع أخبار التكنولوجيا "ذي فيردج"، إن قائمة ديفيس تضمنت بعض التغييرات الجوهرية في كيفية عمل "تويتر"، وخاصة كيفية عمل خاصية إعادة التغريد، ومدى حرية المستخدمين في جذب الآخرين إلى محادثاتهم مع أو بدون إذن منهم.

وتأتي هذه التغييرات التي أعلن عنها، بعدما منع الموقع ما وصفه بـ"الإعلانات السياسية" الأسبوع الماضي، ليحظر بذلك منصات كثيرة منها منصات إعلامية وإخبارية.

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وذكر "ذي فيردج"أنه رغم قول ديفيس أنه "يتطلع" إلى هذه التغيرات القادمة في 2020، فإنه لم يعلن عنها بعد، بل أن "تويتر" أخبرت الموقع أن هذه الخاصيات لا تزال في إطار "الأفكار التي نستكشفها".

وأشار الموقع إلى أن فكرتين تبرزان بشكل خاص، الأولى هي القدرة على منح المستخدم إمكانية تعطيل إعادة التغريد على تغريدته. ما يُساهم في عدم انتشار المنشور عبر الشبكة، في حالة ما إذا كان حساب الشخص مستهدفا من قبل جهات فاعلة سيئة ترغب بتشويه صورة المُستخدم، وتوجيه الانتباه السلبي إلى طريقك. وبعبارة أخرى، إنها ميزة مضادة للمضايقات.

أما الميزة الأخرى الجديرة بالملاحظة، والتي ذكرها ديفيس، فيه منح المستخدمين القدرة على منع مستخدمين آخرين من ذكرهم في تغريداتهم، ما قد يُغيّر طريقة عمل "تويتر" جذريا.