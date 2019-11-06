2019-11-06 | 14:19 93 مشاهدة مرّ أكثر من 30 يوما على الاحتجاجات العراقية، حيث بدأت النقابات تتحرك، وتؤكد أنها مع الحراك الشعبي. فأي نقابة كانت الأشد قسوة في موقفها؟ نقابة المعلمين رفعت سقف كل المطالب، تبعتها نقابة المحامين ثم الفنانين والصحفيين... وماذا عن باقي النقابات؟ أين كان موقفها من الأحداث؟ وهل يسمح القانون العراقي للمتظاهرين بالقيام بالعصيان المدني او الاضراب العام؟ ... يبقى السؤال الابرز: هل يحق للنقابات ان تشجع الاضراب؟ شاهدوا الفيديوغراف المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: النقابات ترفع السقف... فهل يحق لها المشاركة في الاضراب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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