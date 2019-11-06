الجيش العراقي: نلتزم بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المتحدث باسم الجيش العراقي، الأربعاء، أن القوات المسلحة تلتزم بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وأضاف - خلال مؤتمر صحفي في بغداد - أن الأوامر مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، مطالبا المحتجين بتجنب قطع الجسور والطرق، مشددا على أنه سيتم اعتقال من يتسببون في أي محاولة لقطع الجسور والطرق فورًا.



وقال إن الدولة أصدرت أوامر بتعيين 200 ألف شاب بمختلف الوزارات العراقية تلبية لمطالب المحتجين.

