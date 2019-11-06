إيران تحتجز مفتشة بوكالة الطاقة الذرية وتتحفظ على أوراق سفرها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتجزت إيران، الأربعاء، مفتشة بوكالة الطاقة الذرية وتحفظت على أوراق سفرها. وقالت وسائل إعلام إن الاحتجاز كان لفترة وجيزة وتم الإفراج عنها.

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