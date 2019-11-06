ولي عهد أبوظبي يبحث علاقات التعاون مع الرئيس البيلاروسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "التقيت اليوم في أبوظبي الصديق العزيز ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا وبحثنا معا آفاق تطوير علاقة الصداقة والتعاون بين بلدينا في مختلف المجالات التي تخدم مصالحنا المشتركة".

ووصل لوكاشينكو، الجمعة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة للبلاد.

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وكان في استقبال الرئيس البيلاروسي بمطار الرئاسة في أبوظبي، الجمعة، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي.

ورحّب الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بالرئيس البيلاروسي، متبادلا الحديث معه حول عدد من القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الدولتين الصديقتين.