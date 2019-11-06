استقاله جديدة بحكومة جونسون

تقدم وزير الدولة البريطاني لشؤون ويلز آلون كيرنز استقالته من حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، في أول يوم رسمي لحملة الانتخابات العامة، بعد اتهامه بالكذب بشأن معرفته بشأن مساعد يواجه اتهامات بإفساد قضية اغتصاب.

قال كيرنز الأسبوع الماضي إنه لم يكن على علم بأن المساعد قدم أدلة أدت إلى انهيار القضية.

ومع ذلك، فقد ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" هذا الأسبوع أن كيرنز تلقى رسالة بريد إلكتروني بشأن هذا الموضوع في أغسطس/آب 2018، وأيدت لاحقًا المساعد كمرشح للجمعية الوطنية في ويلز.



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وقال كيرنز في خطاب موجه إلى جونسون "هذه مسألة حساسة للغاية وفي ضوء التكهنات المستمرة، أكتب إليكم لتقديم استقالتي كوزير للدولة".



كانت وزيرة العمل البريطانية أمبر رود تقدمت باستقالتها، سبتمبر/أيلول من منصبها؛ احتجاجاً على طريقة تعامل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

كما قدم جو جونسون شقيق رئيس الوزراء البريطاني في سبتمبر أيضا استقالته من حكومة المحافظين التي كان يتولى فيها منصب وزير دولة.

وعمل جو بقوة ضد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، وهو ما وضعه في خلاف مع شقيقه الأكبر والأشهر بوريس، لكن ذلك لم يمنع توليه منصب وزير الجامعات والعلوم في الحكومة التي شكلها شقيقه أخيرا.