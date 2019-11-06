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أردوغان يعلن أن تركيا اعتقلت أرملة البغدادي

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أن سلطات بلاده اعتقلت أرملة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الذي قُتل في عملية أميركية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر في سوريا.

وقال أردوغان أمام مجموعة من الطلاب في أنقرة "اسرنا زوجته -- أُعلن ذلك للمرة الأولى -- لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر".

 

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