انت الان تتابع أردوغان يعلن أن تركيا اعتقلت أرملة البغدادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أن سلطات بلاده اعتقلت أرملة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الذي قُتل في عملية أميركية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر في سوريا.
وقال أردوغان أمام مجموعة من الطلاب في أنقرة "اسرنا زوجته -- أُعلن ذلك للمرة الأولى -- لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر".
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