شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. محتجون عراقيون يقطعون جسر باب المعظم في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قطع محتجون عراقيون، اليوم الأربعاء، جسر باب المعظم في العاصمة العراقية بغداد، بعد إنسحاب قوات الأمن العراقية منها .

Advertisements وقالت وسائل إعلام عراقية، أن قوة أمنية، تمكنت بعد ذلك من إستعادة السيطرة على الجسر وإغلاقه أمام على المحتجين، حيث إستخدمت القنابل المسيلة للدموع والغازات لتفريق المتظاهرين مما تسبب في إختناق 25 شخصاً . وأضافت أن قوات مكافحة الشغب تسيطر حالياً على الجسر وإقفلته أمام المتظاهرين بشكل كامل .

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