شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: محتجون عراقيون يغلقون مدخل مصفاة نفط الناصرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (البصرة) قالت مصادر أمنية ونفطية لـ «رويترز» اليوم (الأربعاء) إن محتجين عراقيين أغلقوا مدخل مصفاة نفط الناصرية في جنوب البلاد. وأضافت المصادر أن المحتجين منعوا شاحنات تنقل الوقود إلى محطات غاز من الدخول إلى المصفاة، مما يتسبب في نقص للوقود في أنحاء محافظة ذي قار.



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