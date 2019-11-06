شكرا لقرائتكم سفير السعودية في اليمن: ندعم الحكومة ومؤسسات الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد سفير السعودية في اليمن، محمد آل جابر، أن دور المملكة يتمحور حول دعم الحكومة الشرعية اليمنية ووزارتي الداخلية والدفاع، مشدداً على أن السعودية لن تقوم بدور الحكومة في اليمن.

وكشف آل جابر، في لقاء مع "العربية"، عزم تحالف دعم الشرعية تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض، لضمان سير بنود الاتفاق السياسية والاقتصادية والأمنية، فيما ستتولى قيادة التحالف العمل مع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

كما أشار إلى أن وجود الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن يقتضي تواجد السفارات هناك، ومن أبرزها السفارة السعودية.

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مرحلة جديدة

من جهتها، باركت هيئة رئاسة البرلمان اليمني، الأربعاء، اتفاق الرياض، مشيدة بدور القيادة السعودية في الوصول إليه وحرصها على أمن وسلامة واستقرار ووحدة اليمن.

إلى ذلك أكدت أن هذا الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وإعادة صياغة للمشروع الوطني الجامع وتجاوز المحن التي تسببت بها ميليشيات الحوثي والمشروع الإيراني والانطلاق وفقاً للمرجعيات الثلاث التي تنتصر لخيارات الشعب اليمني.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في الرياض، مساء الثلاثاء، اتفاقاً بينهما برعاية السعودية، وسط ترحيب دولي.