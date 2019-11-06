شكرا لقرائتكم أردوغان: اعتقلنا زوجة البغدادي في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن سلطات بلاده اعتقلت أرملة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، الذي قُتل في عملية أميركية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر في سوريا.

وقال أردوغان أمام مجموعة من الطلاب في أنقرة "أسرنا زوجته أُعلن ذلك للمرة الأولى، لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر، وأيضاً اعتقلنا شقيقته وصهره في سوريا"، بحسب ما ذكرته "فرانس برس".

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وفي وقت سابق، قال مصدر أمني تركي لوكالة "أسوشيتدس برس"، إن تركيا اعتقلت رسمية عواد، شقيقة زعيم تنظيم "داعش" السابق، أبوبكر البغدادي، الذي قتلته القوات الأميركية.

البغدادي، وأخته إلى اليسار، وفي الوسط رجل كان معها يعتقدون أنه زوجها

وأضاف المصدر أن شقيقة البغدادي، ألقي القبض عليها يوم الاثنين، حيث كانت تعيش في أحد "الكرفانات" بشمال غربي سوريا.

وأشار إلى أن رسمية عواد، 65 عاماً، كانت تعيش في "الكرفان" مع زوجها وخمسة أبناء بالقرب من بلدة أعزاز.