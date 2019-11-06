شكرا لقرائتكم السويد تتهم عراقياً تجسس على "أهوازيين" لمصلحة إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم القضاء السويدي عراقيا (46 عاما) بالتجسس لصالح إيران عن طريق جمع معلومات عن لاجئين إيرانيين يعيشون في السويد وبلجيكا وهولندا.

وقال هانس-جورجين هانستروم، ممثل ادعاء سويدي، إن الرجل - الذي لم تُعلن هويته - جمع "معلومات شخصية" عن إيرانيين من عرب "الأهواز" لصالح حكومة طهران "تحت غطاء تمثيل صحيفة عربية إلكترونية".

"جريمة خطيرة"

وذكر هانستروم، اليوم الأربعاء، أن الرجل كان نشطا خلال فترة أربع سنوات انتهت في فبراير/ شباط عام 2019، كما أنه تسلل إلى منتديات على الإنترنت لمؤيدي المعارضة، وجمع معلومات تسجيل الدخول من طريق أجهزة توجيه. وأضاف أن الرجل تواصل مع عملاء تابعين للاستخبارات الإيرانية عبر الإنترنت أو من خلال اجتماعات شخصية، جرت بعضها في طهران.

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ويعد التحقيق الأولي، المكون من 1700 صفحة وأجرته وحدة الأمن القومي التابعة لهيئة الادعاء السويدية وجهاز الأمن السويدي (سابو)، سريا.

اعتقل الرجل، الذي يحمل الجنسيتين العراقية والسويدية، في 27 فبراير/ شباط الماضي، واحتجزته محكمة ستوكهولم في الأول من مارس/ آذار الماضي، وفقا لسابو. وأضاف أن التجسس على اللاجئين "جريمة خطيرة للغاية، لأنها تستهدف أشخاصا مستضعفين بالفعل، ولا يمكن التعدي على حرياتهم وحقوقهم المحمية دستوريا في السويد".

ونفى الرجل جميع الاتهامات الموجهة إليه.