طقس اليوم غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا خريفيا مستقرا وحارا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية كما تكون نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح أحياناً.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح أحياناً شمالي البلاد.

الجمعة: صافٍ الى قليل الغيوم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة.