أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا خريفيا مستقرا وحارا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية كما تكون نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح أحياناً.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح أحياناً شمالي البلاد.
الجمعة: صافٍ الى قليل الغيوم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة.
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