علق وزير ​الدولة​ لشؤون تكنولوجيا المعلومات ​عادل أفيوني في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي​ على ​تقرير​ "​موديز​"، قائلا "الخروج من الازمة المالية ممكن والانهيار المالي ليس حتمياً وهناك اجراءات مالية فورية ممكن تنفيذها للإنقاذ ووقف النزيف، لكن الوقت يداهمنا والحل صدمة ايجابية تلبي طموح الشعب وتحوز على دعم الناس وثقة الاسواق والمراكز لا تهم وانصاف الحلول لن تنفع الأهم ​صوت الشعب​ وثقته".

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كانت هذه تفاصيل خبر أفيوني عن تقرير "موديز": الخروج من الازمة المالية ممكن ولكن الوقت يداهمنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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