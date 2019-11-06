شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو شقة": لابد من وجود وزارة أزمات تتوقع المشكلات لمواجهة حروب الجيل الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية وجود وزارة أزمات تتوقع المشاكل وتتعامل معها، بدلا من أن يكون الشعب أسير للشائعات وحروب الجيل الرابع، على حد قوله.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة بيان الحكومة، برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

وأضاف أبو شقة، إننا نؤسس لدوله ديمقراطية حديثة فلابد أن يقوم النظام السياسى على وجود تعددية حزبية وسياسية وتداول للسلطة، قائلا: أين الاصلاح السياسى من برنامج الحكومة.

Advertisements

واستنكر أبو شقة، غياب دور الهيئة العامة للاستعلامات لاسيما فى مواجهة ما تتعرض له مصر من حروب الشائعات والجيل الرابع.

كما تسأل أبو شقة، عن دور الحكومة فى الشارع المصرى، مشددا على أهمية فتح أبواب المسئولين أمام شكاوى المواطنين، قائلًا: فين الموظفين اللى بينزلوا الشارع ويسمعوا للناس .. الأبواب المغلفة الوجه المقابل للفساد.

واستنكر بهاء أبو شقة فى كلمته أحوال المحاكم، مشددا على ضرورة إصلاح المنظومة بالكامل حرصا على مصالح المواطنين، بقوله : أوضاع المحاكم لا يقبل به أحد، مع العلم أن إعادة تهيئة المحاكم لا يكلف أموالا طائلة.