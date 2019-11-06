شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يطالب الحكومة بحل مشكلة وجود حيوانات نافقة بالصرف الصحى فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن موجة الطقس السيئ الذى تعرضت له الإسكندرية منذ أيام قليلة كشفت عن وجود مخلفات حديدية وبلاستيكية وأخشاب وحيوانات نافقة بشبكة الصرف الصحى، كادت أن تؤدى إلى كوارث فى محطات الرفع وتعرضها للتوقف، خاصة فى ظل تعرض الإسكندرية لهطول الأمطار الرعدية الغزيرة التى جرفت كمية كبيرة من المخلفات الصلبة التى تهدد شبكة الصرف الصحى ومحطات الرفع.

ووصف عامر، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تصريحات مسئولى شركة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية بالكارثة التى تهدد بغرق عروس البحر المتوسط والشلل التام داخل ميادينها وشوارعها إذا ما تعرضت لنوات جديدة من الأمطار والسيول، مشيرا إلى أن مسئولى الشركة أكدوا أن هناك مشكلة تتمثل فى وجود كميات كبيرة من القطع الخشبية والحديدية، وصلت طولها إلى 3 أمتار وقطر 50 سم، أصبحت تهدد شبكات الصرف الصحى، خاصة خلال موجه الطقس السيئ الماضية.

وأضاف أن توقف تلك المحطات عن العمل يعيد مشاهد الغرق إلى الإسكندرية وأن النوة الأخيرة كشفت عن كميات كبيرة من المخلفات الصلبة التى لا يمكن أن يكون مكانها الطبيعى هو شبكات الصرف الصحى ، وأن تلك المخلفات تهدد بشكل كبير محطات الرفع التى تستقبل مياه الأمطار، وتهددها بالتوقف، محذرًا من أن توقف محطات الرفع يؤدى إلى تراكم مياه الأمطار بالشوارع وعدم سحبها.

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وقال المهندس محمد فرج عامر إن المسئولين أكدوا فى تصريحاتهم أن الأنفاق الخاصة بمحطة التنقية الغربية كادت أن تتعرض للتوقف، وأدى الاستخدام السيء لشبكات الصرف الصحى لخسائر فادحة بمعدات المصافى داخل المحطة، ولكن رجال وعمال وفنى شركة الصرف الصحى تصدوا لتلك الأزمة وقاموا بسحب القطع الخشبية والحديدية من داخل الأنفاق، وتم استمرار العمل بالمحطة خلال الموجة الأخيرة من الطقس السيء لسحب مياه الأمطار من الشوارع خاصة أن محطة التنقية الغربية تخدم منطقة كبيرة تمتد داخل 3 أحياء وسط وغرب الإسكندرية وأن محطة التنقية الغربية تعرضت خلال النوة الأخيرة لمخلفات صلبة عبارة عن مخلفات حديدية مواسير بطول 3 أمتار، تسببت فى تلف واعوجاج مواسير الرفع وتلف 2 مصفاة وشوكتين لحجر المخلفات داخل النفق، وتم استبدال المعدات التالفة بمعدات جديدة استعدادًا لموسم النوات المقبلة خاصة أن الإسكندرية مقبلة على موسم شتاء جديد يتضن عددًا من النوات الممطرة.

وأكد عامر أن مسئولى الشركة أكدوا أن المحطة الغربية إذا توقفت عن العمل ستؤدى إلى غرق ما لا يقل عن ربع الإسكندرية، حيث تغطى المحطة المناطق من سيدى جابر شرق الإسكندرية وحتى الورديان غربا، بطاقة استيعابية 460 ألف متر مكعب، واستقبلت نحو 800 ألف متر مكعب فى الموجة الأخيرة من الأمطار الغزيرة وأن المحطة تستقبل العديد من تلك المخلفات، حيث تم العثور داخل الأنفاق على حيوانات نافقة وعجل كاوتش للسيارات النقل وماسورة قطر متر ونصف كادت تخرج المحطة عن العمل وكمية كبيرة من الرمال تؤدى إلى تلف الأحواض وتبديلها بشكل دورى مستمر.

وطالب المهندس محمد فرج عامر الحكومة بسرعة التدخل قبل وقوع كوارث كبيرة بسبب هذه الأوضاع المؤسفة والمأساوية داخل شبكات الصرف الصحى على مستوى محافظة الاسكندرية مؤكدا خطورة وجود حيوانات نافقة وعجل كاوتش لسيارات النقل داخل شبكات الصرف الصحى.