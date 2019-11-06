شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشكاوى بالبرلمان توافق على 5 طلبات برصف وإنارة الطرق بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على 5 اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن رصف وإنارة الطرق ببعض المحافظات.

وشهد الاجتماع الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن رصف مدخل قرية كفر تيدا مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن استكمال رصف طريق مقابر قرية كفر بهوت مركز نبروه محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن رصف الطريق الذى يربط بين عزبة خنفر خميس وقرية الصليبة بمسافة 1كم – مجلس قروي شوشة – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

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كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسام العمدة، بشأن رصف طريق سربو الشيخ عابد مركز سمسطا– محافظة بنى سويف، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سليم عسكر، بشأن توفير قطع غيار كشافات الإنارة الخاصة بإنارة الشوارع بمركز قوص – محافظة قنا.

بينما، أجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ممتاز محمد دسوقي، بشأن عودة موقف ركاب مركز الغنايم إلى نزلة عبداللاه – محافظة أسيوط.